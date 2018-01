Juventus sai na frente da Atalanta na semi da Copa da Itália

Com um gol logo aos dois minutos de jogo, a Juventus derrotou a Atalanta fora de casa por 1 a 0 e saiu na frente na disputa por uma vaga na final da Copa da Itália.

Sob uma forte neblina, o atacante argentino Gonzalo Higuaín recebeu a bola em profundidade, invadiu a área, cortou um zagueiro e finalizou no canto do goleiro, marcando o único tento da partida.

Com esse resultado, a Juve jogará por um empate no duelo de volta, em Turim, em busca de seu quarto título seguido na competição. A outra semifinal começará nesta quarta-feira (31), com o confronto entre Milan e Lazio em Milão.

Os jogos de volta estão marcados para 28 de fevereiro.