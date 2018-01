Napoli e Juve seguem na briga pela liderança do Italiano

A briga pelo título do Campeonato Italiano segue acirrada ente Napoli e Juventus, com as duas equipes vencendo na 22ª rodada e separadas por apenas um ponto de diferença.

Os líderes napolitanos não tiveram dificuldades para derrotar o Bologna, por 3 a 1, neste domingo (28) e chegam aos 57 pontos.

No sábado (27), a Velha Senhora foi a Verona e derrotou o Chievo por 2 a 0.

Até o momento, além dos líderes, os destaques da rodada foram para mais um empate da Inter de Milão contra a fraca Spal, que está na zona de rebaixamento, por 1 a 1. O gol de empate dos donos da casa ocorreu aos 45 do segundo tempo; e para a goleada sofrida pela Fiorentina, em casa, pelo Verona: 4 a 1, com dois gols de Kean.

Já Milan x Lazio e Roma x Sampdoria fecham a rodada neste domingo.

Confira os resultados até o momento: Sassuolo 0 x 3 Atalanta; Chievo 0 x 2 Juventus; Spal 1 x 0 Inter de Milão; Crotone 1 x 1 Cagliari; Fiorentina 1 x 4 Verona; Genoa 0 x 1 Udinese; Napoli 3 x 1 Bologna; Torino 3 x 0 Benevento.