Fluminense vence Madureira em Xerém

O Fluminense entrou em campo na noite deste domingo contra o Madureira, em Los Larios, precisando da vitória para seguir vivo na competição estadual. E o tricolor buscou o resultado necessário pela quarta rodada da Taça Guanabara e chegou aos 5 pontos no Campeonato Carioca, mantendo viva a chance de classificação para a próxima fase.

No primeiro tempo, o time do técnico Abel Braga explorou mais as laterais do campo, principalmente com Ayrton, avançando ao ataque e chegou aos gols com Marcos Júnior e Pedro. Já a segunda etapa teve mais movimentação pelo meio com Jádson. O Tricolor volta a campo pelo Carioca no sábado e enfrenta o Macaé. Antes disso, na quarta-feira, o time estreia na Copa do Brasil contra a Caldense.

PRIMEIRO TEMPO

Logo aos 2 minutos, em cobrança de lateral, Gilberto achou Gum na área, que cabeceou e a zaga afastou. Em boa troca de passes, Robinho tocou para Marcos Júnior que chutou rasteiro, mas a bola passou ao lado do gol. Airton recebeu lançamento e cruzou certeiro para Marcos Júnior empurrar para o fundo das redes aos 10 minutos: 1 a 0 para o Tricolor. Em jogada de bola parada aos 13, William empatou para o Madureira. Aos 16 minutos, Ayrton avançou pela linha de fundo e cruzou para Pedro, que tentou o chute, mas foi travado pela defesa. No último lance do jogo, cobrança de escanteio, Pedro desviou de cabeça e deixou o Flu na frente novamente.

SEGUNDO TEMPO

Ayrton tentou o chute aos 5 minutos, mas a bola subiu muito. Após o goleiro espalmar a bola aos 14, Pedro ficou com a sobra e marcou o gol, mas o árbitro assinalou posição de impedimento. Em cobrança de falta aos 16, Marcos Júnior chutou forte, mas o goleiro colocou para fora. Aos 30 minutos, Gilberto fez o cruzamento procurando Pedro, mas o zagueiro afastou. Matheus Alessandro entrou na área aos 36 e passou para Jádson, mas o chute foi ao lado da meta. Aos 39, boa jogada individual de Matheus Alessandro, que tentou o gol, mas o goleiro espalmou. No lance seguinte, Ayrton driblou o adversário e chutou, mas a bola saiu pela linha de fundo.

Com site oficial do Fluminense