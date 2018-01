Corinthians derrota o São Paulo no Pacaembu

Neste sábado (27), o Corinthians venceu o São Paulo pela quarta rodada do Campeonato Paulista 2018. No Estádio Municipal Paulo Machado de Carvalho, Jadson e Balbuena anotaram os gols que deram a vitória ao Timão pelo placar de 2 a 1. Foi a 51ª vitória alvinegra contra o São Paulo no Pacaembu.

O clássico, primeiro do Corinthians e também do Paulistão na temporada, foi o de número 136 no estádio da Zona Oeste. Com o resultado favorável, o Corinthians desempatou o número de vitórias para cada lado. Agora, são 51 a favor e 50 contra. Sobram 35 empates. Nos gols anotados, também há vantagem corintiana. São 220 tentos anotados contra 217 sofridos.

A vitória também manteve a superioridade do clube do Parque São Jorge na história do Majestoso, independentemente do local de jogo. São agora 126 vitórias corintianas contra 102 do tricolor. Pelo Campeonato Paulista, sem novidades, 64 triunfos do Alvinegro contra 57 do tricolor.

Com site oficial do Corinthians