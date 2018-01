Buffon completa 40 anos e Juventus parabeniza o 'Super Gigi'

Uma das lendas do futebol italiano, o goleiro Gianluigi Buffon, completou 40 anos neste domingo (28) e recebeu uma série de homenagens tanto de seu clube, a Juventus, como de jogadores.

"Você era um menino e tinha cabelos longos quando você chegou a Turim pela primeira vez. Você era Gianluigi Buffon, e se tornou o Super Gigi", escreveu o clube em uma homenagem em seu site.

A Juventus, então, relembrou os grandes momentos da carreira do goleiro - tanto pelo time de Turim como pela seleção italiana - e também elogiou a postura do atleta com todos aqueles que já passaram pelo clube. Nas redes sociais, a Velha Senhora postou vídeos com homenagens de todos os companheiros da atual equipe.

Quem também homenageou Buffon, chamado-o de "melhor goleiro da história do futebol", foi o perfil da Liga dos Campeões da Europa no Twitter, que postou um vídeo com diversas defesas do craque da camisa 1.

"O mundo está cheio de números um, a diferença é que o nosso é simplesmente o mais forte", escreveu o companheiro de longa data nos gramados, Claudio Marchisio. Já Mattia De Sciglio revelou que "o seu abraço no meu primeiro gol na Série A é, até agora, um dos momentos mais bonitos que tive como bianconero".

Com 858 jogos oficiais na carreira - sendo 175 pela Azzurra - Buffon conquistou oito títulos do Campeonato Italiano, seis da Supercopa da Itália, quatro da Copa da Itália, uma Liga Europa e uma Copa do Mundo.