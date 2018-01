Flamengo e Vasco empatam em 0 a 0 pela Taça Guanabara

Em partida válida pela quarta rodada da Taça Guanabara, turno inicial do Estadual, Flamengo e Vasco se enfrentaram na tarde deste sábado (27), no Maracanã. O clássico entre os cariocas terminou empatado em 0 a 0, com vaias da torcida após o apito final.

O JOGO

O Clássico dos Milhões começou equilibrado para as equipes de Vasco e Flamengo. A primeira boa chance do jogo foi do Vasco, com um belo chute de Evander, de fora da área, ainda aos cinco minutos. O Rubro-Negro respondeu com uma finalização de Vizeu, após passe de Éverton Ribeiro, mas Martín Silva foi absoluto na defesa. Mais tarde, aos 14, o Cruzmaltino voltou a incomodar a zaga adversária. Dessa vez, Paulinho jogou a bola no meio das pernas de Rhodolfo e foi parado com falta, cobrada com perigo por Wagner.

Na etapa final do primeiro tempo, aos 32, Vinicius Junior acionou Felipe Vizeu que, em posição irregular, balançou a rede e teve o gol anulado pela arbitragem. O Cruzmaltino construiu uma boa chegada pela direita, na sequência, com Yago Pikachu. O lateral-direito cortou para o meio e bateu de longe, mas a redonda saiu por cima da meta de César.

Erazo em disputa de bola aérea com Felipe Vizeu

Na volta para o segundo tempo, o Vasco teve sua primeira boa chance aos sete minutos. Após cruzamento na medida de Henrique, Andrés Ríos subiu no meio da defesa e cabeceou com perigo, vendo a bola passar bem perto da trave adversária. Aos 15, Wagner conseguiu boa jogada pela direita e foi parado com falta pelo marcador. Na cobrança, a redonda acabou saindo pela linha de fundo. Ainda antes da parada técnica, o treinador Zé Ricardo chamou Riascos para a sua estreia após a volta para o Vasco, entrando na vaga de Ríos.

Aos 34 minutos, Caio Monteiro e Riascos tabelaram, a bola bateu na defesa adversária e sobrou novamente para o estreante da partida. Ele cruzou e a redonda passou perto do cabeceio de Rildo. Na sequência, Pikachu arriscou de longe mas a bola ficou com o goleiro César. O Flamengo respondeu com um cruzamento de Lincoln para Paquetá, que cabeceou para fora. Mais adiante, Rildo deu belo passe para Henrique, que acabou parado por falta na entrada da área.

As poucas oportunidades criadas irritaram as torcidas, que vaiaram os times ao final.

FICHA TÉCNICA

FLAMENGO 0 X 0 VASCO DA GAMA

Campeonato Carioca - Taça Guanabara - 4ª rodada

Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

Data: 27 de janeiro de 2018 (sábado)

Horário: 17h (de Brasília)

Árbitro: Bruno Arleu de Araújo (FERJ - RJ)

Auxiliares: Luiz Claudio Regazone (FERJ - RJ) e Thiago Farinha (FERJ - RJ)

Cartões amarelos: Desábato (Vasco), Renê (Flamengo), Yago Pikachu (Vasco), Rhodolfo (Flamengo), Jean Lucas (Flamengo), Vinicius Junior (Flamengo) e Riascos (Vasco)

VASCO DA GAMA: Martín Silva, Yago Pikachu, Erazo, Ricardo Graça e Henrique; Desábato, Wellington, Wagner e Evander (Rildo); Andrés Ríos (Riascos) e Paulinho (Caio Monteiro). Técnico: Zé Ricardo.

FLAMENGO: César, Pará, Léo Duarte, Rhodolfo e Renê; Cuéllar, Romulo (Marlos) e Everton Ribeiro (Jean Lucas); Lucas Paquetá, Felipe Vizeu (Lincoln) e Vinicius Junior. Treinador: Carpegiani.

Público presente: 20.862 Pagante: 18.587 Renda: R$ 529.937,00

Com site oficial do Vasco