Flamengo: "Foi na raça e na superação", diz técnico campeão da Copinha

Maurício Souza começou a Copa São Paulo como treinador e a encerrou como campeão. O técnico do sub-20 do Flamengo foi um dos maiores responsáveis pelo time que conquistou o mais importante título de base do país. Em campo, exaltou a força dos seus comandados pela conquista, falou da trajetória e elogiou o adversário da final.

Trajetória

Sem dúvida foi uma Copinha emocionante. O time profissional precisava de atletas, tivemos que ceder no meio da competição. Mas isso trouxe força. Os que ficaram se sentiram desafiados, motivados. Nos fechamos jogo a jogo, caso não conseguíssemos na raça tínhamos que compensar na superação, com cara de Flamengo. Foi uma Copinha que vai ficar marcada pelo que aconteceu.

Importância do título

É uma competição muito importante, a mais importante do calendário. Essa é o sonho. Ainda mais conquistar pelo Flamengo, contra o São Paulo, no Pacaembu... tem um sabor muito especial.

Flamengo x São Paulo na final

O São Paulo é muito bem armado e tem valores individuais muito bons. Nossa proposta era de pressioná-los. Fizemos o gol muito cedo e o adversário veio ainda mais para cima, controlando, a gente jogando na base da transição, do jeito que dava.

