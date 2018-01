Robinho é anunciado como reforço do Sivasspor, da Turquia

Após ter sido especulado no Santos e no São Paulo, o atacante Robinho, de 33 anos, foi anunciado nesta segunda-feira (22) como o novo reforço do Sivasspor, da Turquia.

O clube turco não revelou os termos de contrato com o brasileiro, mas confirmou apenas um "princípio de acordo", uma prática comum entre as equipes da Europa.

O Sivasspor, apesar de não ser um time tradicional do futebol mundial, foi clube do lateral-direito Cicinho, ex-São Paulo, e teve o ex-jogador Roberto Carlos como treinador entre 2013 e 2014.

De acordo com Robinho, os dois amigos influenciaram em sua escolha. "São meus amigos. Roberto Carlos me disse que é um clube grande, que a torcida é muito boa. Estou muito feliz aqui", disse o brasileiro.

Em 2017, Robinho atuou pelo Atlético Mineiro, mas não renovou com a equipe alvinegra por conta do salário oferecido pelo Galo. Sem clube, o atacante foi especulado no Santos e no São Paulo, mas não houve acordo.

Robinho será, ao lado do marfinense Arouna Koné, uma das principais referências do Sivasspor, que está na oitava colocação do Campeonato Turco. O único brasileiro que defende o clube atualmente é o lateral-direito Auremir, ex-Guarani.

O Sivasspor é o sétimo clube da carreira de Robinho, que já passou por Santos, Real Madrid, Manchester City, Milan, Guangzhou Evergrande e Atlético Mineiro. Já na seleção brasileira, foram 102 partidas e 30 gols.

Em novembro de 2017, o atacante foi condenado na Itália a nove anos de prisão por "violência sexual em grupo", mas ainda cabe recurso.