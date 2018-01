Nadal abandona partida e é eliminado do Aberto da Austrália

Após sentir dores na virilha direita, o tenista espanhol Rafael Nadal abandonou nesta terça-feira (23) a partida contra o croata Marin Cilic e se despediu do Aberto da Austrália, em Melbourne.

As dores de Nadal começaram no fim do terceiro set, quando o espanhol vencia o croata por 2 a 1. O atual número um do mundo foi atendido pela equipe médica e deu sequência ao jogo, mas, com a mobilidade prejudicada no quarto set, foi dominado pelo rival.

Nadal não aguentou as dores na virilha e avisou ao juiz e a Cilic que não conseguiria seguir com o duelo. "Estávamos fazendo uma grande partida. É uma pena para o Rafa, que é um grande lutador, terminar assim", lamentou Cilic.

O croata é o sexto colocado no ranking mundial de tenistas e chega nas semifinais do Aberto da Austrália pela segunda vez na carreira. Em sete jogos contra Nadal, essa foi a segunda vitória de Cilic. Para chegar à final do torneio, ele enfrentará o britânico Kyle Edmund, que superou o búlgaro Grigor Dimitrov.

As outras duas partidas das quartas de final do Aberto da Austrália serão disputadas nesta quarta-feira (24), com o norte-americano Tennys Sandgren enfrentando o sul-coreano Chung Hyeon e o tcheco Tomás Berdych duelando com o suíço Roger Federer.

O atual número dois do mundo buscará seu sexto título da competição, após ter vencido em 2004, 2006, 2007, 2010 e 2017, mas não retomará a liderança do ranking mesmo se vencer o torneio.