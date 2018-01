Série sobre a Juventus no Netflix estreará dia 16 de fevereiro

A Netflix anunciou nesta segunda-feira (22) que lançará no dia 16 de fevereiro a série documental "Prima Squadra: Juventus FC", que mostrará os bastidores de um dos principais clubes do futebol italiano.

A série acompanhará a rotina dos jogadores da Velha Senhora, mostrando desde como são seus treinamentos até o clima do vestiário antes de uma partida.

"Os fãs da Velha Senhora terão acesso aos bastidores da Juventus e se sentirão mais próximos do que nunca não só do clube, mas também de alguns de seus maiores craques, como a lenda Del Piero, e outros jogadores, como Bernardeschi, Chiellini, Douglas Costa, Higuaín, Marchisio, Pjanic, Rugani, do capitão Buffon e do técnico Massimiliano Allegri", anunciou a Netflix.

A Juventus é o primeiro clube de futebol a protagonizar uma série produzida pelo serviço de streaming. Cada episódio terá duração de cerca de uma hora, e a Netflix disponibilizará de uma vez os três primeiros capítulos. A segunda parte da série está prevista para ser lançada em junho.

"Convincente e muito próximo a esta temporada, que passa entre as histórias dos protagonistas e captura tanto dentro como fora do campo as experiências da vida real que fazem da Juventus não só uma equipe vencedora, mas também uma das mais fascinantes do mundo", escreveu a Juve em seu site oficial.

No Campeonato Italiano, a Velha Senhora ocupa atualmente a segunda colocação, com 50 pontos, quatro atrás do líder Napoli.