Djokovic perde para zebra sul-coreana no Aberto da Austrália

Maior vencedor da história do Aberto da Autrália, o tenista sérvio Novak Djokovic foi eliminado nas oitavas de final do torneio nesta segunda-feira (22). Ele perdeu por três sets a zero (7-6, 7-5, 7-6) para o sul-coreano Hyeong Chung, de 21 anos.

Durante a partida, Djoko sofreu com dores no cotovelo, chegando a pedir atendimento médico durante a disputa. No entanto, nas mais de três horas de jogo, além das dores, o sérvio enfrentou o sul-coreano, apenas o número 54 do ranking, em uma noite inspirada.

"A situação é muito séria. Agora preciso fazer novos controles, ver os resultados e depois decidir o que fazer", disse o ex-número um do mundo após o confronto.

Djokovic estava parado há cerca de seis meses para tentar se recuperar de problemas físicos.