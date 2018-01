Catar garante que sediará todos os jogos da Copa de 2022

O secretário-geral do Comitê organizador da Copa do Mundo de 2022, no Catar, Hassan Al-Thawadi, afirmou que todas as partidas da competição serão realizadas no país árabe.

Por conta da crise política que o Catar enfrenta, a mídia internacional especulou que algumas das 64 partidas seriam disputadas no Irã. No entanto, a organização do torneio encerrou com os rumores.

"O Catar é o único país anfitrião da Copa do Mundo de futebol de 2022 e vai sediar todas as 64 partidas da competição nos oito estádios planejados", afirmou Al-Thawadi.

O secretário-geral também negou que o Catar havia pedido ajuda aos outros países do Oriente Médio, já que supostamente o Catar não conseguiria cumprir a promessa de construir os mais de 100 mil quartos de hotéis para abrigar os turistas. "O projeto está muito no horário e a FIFA está feliz com nosso progresso", acrescentou Al-Thawadi.

A Copa do Mundo de 2022 deverá ser a última edição da competição com 32 equipes, já que mudará seu formato e, a partir do Mundial de 2026, contará com a participação de 48 nações.