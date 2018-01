Do hóquei ao esqui,os 22 atletas da Coreia do Norte nos Jogos

Do hóquei feminino à patinação, os 22 atletas da Coreia do Norte disputarão cinco disciplinas e três esportes nos Jogos Olímpicos de Inverno de PyeongChang, na Coreia do Sul.

Pela primeira vez na história das Olimpíadas, os dois países formarão uma única equipe no hóquei feminino, que terá 12 jogadoras do Norte e 11 do Sul. A técnica Sarah Murray, da seleção sul-coreana, terá de escalar obrigatoriamente ao menos três atletas de Pyongyang por partida.

Na patinação artística, o Comitê Olímpico Internacional (COI) abriu uma vaga para a dupla Ryom Tae-ok e Kim Ju-sik, enquanto Jong Kwang-bom (1.500m masculino) e Choe Un-song (500m masculino) representarão o Norte na patinação de velocidade.

Os outros seis norte-coreanos disputarão as provas de esqui.

Para o cross-country (esqui de fundo), o país levará Han Chun-gyong e Pak Il-chol (15 km), entre os homens, e Ri Yong-gum (10 km), entre as mulheres.

No esqui alpino, estarão presentes Choe Myong-gwang e Kang Song-il, no masculino, e Kim Ryon-hyang, no feminino. Ao todo, serão 15 mulheres e sete homens da Coreia do Norte competindo nos Jogos.