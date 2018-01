De saída? Henrique Dourado não é relacionado e desfalca o Flu contra o Botafogo

O Fluminense não contará com seu artilheiro e principal jogador logo mais diante do Botafogo. O técnico Abel Braga não relacionou Henrique Dourado para o Clássico Vovô deste sábado, às 17h no Maracanã. A ausência explica-se pela indefinição do futuro do atacante alvo de outros clubes e que manifestou seu desejo de deixar o clube. Após o jogo, o técnico vai esclarecer a decisão.

Artilheiro isolado do Brasil em 2017 e do Campeonato Brasileiro ao lado de Jô, Henrique Dourado virou alvo do Corinthians na virada do ano. O Flu chegou a se reunir com empresários do jogador, mas o clube paulista disse ter desistido do negócio há 10 dias, quando os dois clubes estavam nos Estados Unidos.

Foi em Orlando que o Ceifador disse à diretoria que desejava sair. O motivo é a situação financeira do clube, que está em débito com o elenco profissional. A promessa da diretoria é de quitar as dívidas em janeiro. São dois meses na CLT, quatro meses de direitos de imagem e férias e 13º referentes a 2016 e 2017.

Em relação a 2017, o Fluminense já não conta com oito titulares: Diego Cavalieri, Lucas, Henrique, Wendel, Gustavo Scarpa e Wellington Silva. O volante Orejuela e o lateral-esquerdo Léo, que foram muito utilizados por Abelão durante a última temporada, também deixaram as Laranjeiras.

Por outro lado, o Tricolor anunciou a contratação de três jogadores: Gilberto, Jádson e Airton - todos à disposição de Abel Braga. A diretoria ainda quer reforçar o elenco com a chegada de um goleiro, um zagueiro e um meia. Confirmada a saída de Henrique Dourado, o Flu irá atrás de um novo camisa 9.