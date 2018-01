São Paulo abre 2018 com mais sofrimento e perde em estreia

A temporada de 2018 não começou bem para o São Paulo. Na noite desta quarta-feira, com um time repleto de garotos e reservas, o time tricolor mostrou desentrosamento e perdeu para o São Bento por 2 a 0, no Estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba, pela primeira rodada do Campeonato Paulista.

Oriundos das categorias de base, o zagueiro Rony, os volantes Pedro Augusto e Paulo Henrique e o atacante Marquinhos Cipriano fizeram sua primeira partida no profissional. O duelo ainda marcou a reestreia do lateral esquerdo Reinaldo, que retornou após dois anos de empréstimo para Ponte Preta e Chapecoense.

Com uma formação completamente diferente, o São Paulo, que integra o Grupo B do Estadual, buscará a reabilitação no próximo sábado, às 19 horas (de Brasília), diante do Novorizontino, no Morumbi. Já o São Bento, membro do Grupo C, visitará o Mirassol às 16h30 do mesmo dia.