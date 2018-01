Cruzeiro estreia bem e vence Tupi na festa da volta de Fred

Antes do duelo, apresentações. Com um locutor no meio do gramado, todos os jogadores do elenco 2018 foram chamados e os nomes foram para o telão. A torcida fez a festa. O camisa 9, Fred, foi um dos mais gritados e comemorados. Em campo, porém, ele não conseguiu corresponder. O Cruzeiro sim. O time celeste venceu o Tupi, por 2 a 0, na noite desta quarta-feira, em confronto no Mineirão, válido pela primeira rodada do Campeonato Mineiro.

Fred tentou. Mas não conseguiu. Apesar de ter o Mineirão lotado a seu favor e muita festa pelo seu retorno - 12 anos depois - o camisa 9 não conseguiu aproveitar as oportunidades que teve de balançar as redes. O Cruzeiro, por sua vez, não desperdiçou. O time jogou muito bem, foi melhor durante toda a partida e com facilidade bateu o Tupi, sem sofrer sustos, com gols de Robinho e Rafinha.

O Cruzeiro volta a campo no sábado, contra a Caldense, no Ronaldão, em Poços de Caldas, às 21h30 (de Brasília), em confronto válido pela segundada do estadual. O Tupi recebe o Uberlândia, em casa.