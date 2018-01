Após greve de jogadores, Vicenza declara falência

Uma história de 115 anos chegou ao fim nesta quinta-feira (18). O tribunal de Vicenza, no norte da Itália, declarou a falência do tradicional clube Vicenza Calcio.

A corte nomeou o contador Nerio De Bortoli para administrar a equipe temporariamente e tentar recuperar o máximo de dinheiro possível para os credores.

Disputando a Série C do futebol italiano, os jogadores do Vicenza, que não recebem salários desde setembro de 2017, disseram que estão dispostos a continuar a temporada. No entanto, exigem alguma garantia sobre o pagamento dos vencimentos atrasados.

O controle do nome da equipe e sua história passaram para o prefeito de Vicenza, Achille Variati, que deverá encontrar um novo proprietário para o clube. Assim, ele poderá voltar à ativa, provavelmente na Série D, a principal liga amadora da Itália.

Após seu jogo contra o Padova ter sido cancelado, o Vicenza volta a campo neste sábado (20), contra o Teramo. Ainda não se sabe se o clube disputará a partida com sua equipe principal ou as categorias de base.

O Vicenza é o segundo clube da Série C a declarar falência nesta temporada. Em novembro, após uma greve de seus jogadores, o Modena encerrou suas atividades.

História - Fundado em março de 1902, o Vicenza conquistou em sua história três títulos da Série B e uma Copa da Itália. O clube foi vice-campeão da primeira divisão na temporada 1977/78.

A equipe soma 37 participações na elite do futebol da Itália, sendo que a última foi em 2000/01. O Vicenza também foi berço de grandes jogadores do país, como Roberto Baggio e Paolo Rossi.