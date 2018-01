PSG, City e Milan lideram gastos com transferências na Uefa

Com 235 milhões de euros investidos na última janela de transferências europeia, o Milan foi o terceiro clube que mais gastou no mercado de jogadores no continente, atrás somente de Paris Saint-Germain e Manchester City, divulgou a Uefa nesta quarta-feira (17).

No início da temporada, o Milan, recém-comprado por chineses, investiu muito e contratou diversos jogadores, como Leonardo Bonucci, Nikola Kalinic, Lucas Biglia e André Silva. O clube rossonero só não superou o PSG, que gastou cerca de 408 milhões de euros, contratando os craques Kylian Mbappé e Neymar, e o Manchester City, que desembolsou 249 milhões de euros.

De acordo com a Uefa, o mercado de verão no continente movimentou mais de 5,6 bilhões de euros, sendo que 80% desse valor envolve as cinco principais ligas europeias: Espanha, Inglaterra, Itália, França e Alemanha.

Apesar da gastança, o Milan ocupa atualmente a 11ª colocação na Série A, com 28 pontos. O clube é presidido por um grupo chinês e é investigado pela Uefa por não cumprir as regras do chamado "fair play financeiro".