Em baixa no Real, C. Ronaldo 'está no mercado', diz jornal

A saída de Cristiano Ronaldo do Real Madrid é cada vez mais iminente, tanto que, nesta terça-feira (16), segundo o jornal "As", o presidente do clube espanhol, Florentino Pérez, deu carta branca para o empresário do astro português, Jorge Mendes, procurar outra equipe.

O "divórcio" entre clube e jogador está muito próximo, já que CR7 enfrenta problemas com o fisco espanhol e não tem boa relação com Pérez. Outra causa para a possível saída seria seu contrato. O atleta português exige que o presidente cumpra a promessa de melhorar seu salário, o que vem sendo negado pela diretoria.

Com vencimentos anuais de 21 milhões de euros, aos 32 anos, Ronaldo deseja ganhar a mesma quantia que Messi recebe atualmente no Barcelona, cerca de 40 milhões de euros. Segundo a mídia espanhola, o presidente do Real Madrid quer usar o português como moeda de troca para contratar Neymar.

Já os jornais ingleses apostam em uma possível volta do craque ao Manchester United. Há nove temporadas no Real Madrid, CR7 conquistou mais de 10 títulos pelo clube espanhol.