Com 366 gols no Espanhol, Messi quebra recorde de Gerd Müller

O belo gol de falta anotado por Lionel Messi durante a partida contra o Real Sociedad, neste domingo (14), fez o craque argentino superar o alemão Gerd Müller e se tornar o maior artilheiro das principais ligas da Europa, com 366 gols.

A marca de Müller, que foi um dos melhores jogadores alemães de todos os tempos, durou quase 40 anos. O ex-atacante havia balançado 365 vezes entre 1964 e 1979 pelo Bayern de Munique.

No entanto, Messi conseguiu superar o alemão e agora é o maior artilheiro entre as principais ligas do velho continente por um único clube. O jogo também marcou a partida de número 400 do argentino com a camisa do Barcelona.

Essa, porém, não foi a primeira vez que o argentino quebrou um recorde de Müller. Em 2012, Messi anotou 91 gols, superando os 85 do ex-jogador e se tornando o atleta com mais gols em um ano.

Com 17 gols, Messi é o artilheiro do Campeonato Espanhol, seguido pelo companheiro de equipe Luis Suárez (13) e o atacante Iago Aspas (11), do Celta de Vigo. O Barcelona lidera o torneio com 19 pontos, 9 a frente do vice-líder Atlético de Madrid.