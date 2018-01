Árbitro que chutou brasileiro em jogo na França é suspenso

Após tentar chutar o jogador brasileiro Diego Carlos, do Nantes, o árbitro francês Tony Chapron foi suspenso por tempo indeterminado nesta segunda-feira (15) pela Direção Técnica de Arbitragem (DTA) da Federação Francesa de Futebol (FFF).

Nas imagens da partida, o juiz e o zagueiro se chocaram de maneira involuntária durante um contra-ataque do Paris Saint-Germain (PSG), aos 46 minutos do segundo tempo.

Caído no chão, Chapron tentou chutar propositalmente o brasileiro e, após uma conversa com Diego Carlos, mostrou o segundo amarelo para o atleta, seguido pelo cartão vermelho.

De acordo com um comunicado da FFF, Chapron admitiu que o encontrão foi involuntário. O árbitro será convocado pelo comitê disciplinar do Campeonato Francês para apresentar sua defesa.

Em campo, o PSG derrotou o Nantes por 1 a 0, com um gol de Ángel Di María. A equipe parisiense lidera o Campeonato Francês com 53 pontos, 11 a frente do vice-líder Monaco.