Roma confirma empréstimo de Leandro Castán ao Cagliari

A Roma confirmou nesta quinta-feira (11) o empréstimo do zagueiro brasileiro Leandro Castán, 31 anos, para o Cagliari, clube que ocupa a 16ª posição na Série A.

O ex-defensor do Corinthians ficará no time da Sardenha até junho de 2018. Castán está na Roma desde 2012 e foi titular até a segunda metade de 2014, quando precisou passar por uma cirurgia no cérebro para a retirada de um cavernoma.

Na temporada passada, ele chegou a ser emprestado para o Torino, mas teve pouco destaque. Desde seu retorno à capital italiana, não atuou em nenhuma partida oficial.