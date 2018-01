São Paulo oficializa contratação do zagueiro Anderson Martins, ex-Vasco

Agora é oficial. O São Paulo anunciou a contratação do zagueiro Anderson Martins pelas próximas três temporadas através da conta oficial do clube no Twitter. Tanto a diretoria tricolor como o defensor já tinham chego a um acordo nesta terça-feira, porém ainda faltavam a última assinatura do atleta para que a chegada do atleta fosse, de fato, confirmada. Com isso, o jogador se junta ao goleiro Jean e ao atacante Diego Souza como novos reforços do tricolor paulista para o ano de 2018.

Através do vídeo publicado nas redes sociais, Anderson Martins afirmou estar bastante contente com o fechamento da negociação e que fará o melhor para ajudar o São Paulo a conquistar títulos nas próximas temporadas. O defensor também destacou que se juntará a ex-companheiros de equipe, como Petros e Diego Souza, o que pode ajudar na sua rápida integração ao novo grupo.

Apesar da rápida negociação, os bastidores da chegada do zagueiro não foram tão simples. O atleta pediu sua rescisão do Vasco nesta terça-feira, o que causou surpresa para os torcedores da equipe carioca. No entanto, o caso parecia como certa pela diretoria vascaína já no fim de 2017, porém o caso não foi divulgado até que o rompimento com o clube fosse oficializado.

O jogador será a quinta opção para o técnico Dorival Júnior montar a defesa nesta temporada. Além do novo contrato, o comandante terá Arboleda, Rodrigo Caio, Bruno Alves e Aderllan como opções para o setor que no começo do ano passado era um dos mais defasados do time.