Riascos está perto de acertar volta ao Vasco

O Vasco perdeu Anderson Martins em meio a um desentendimento com o atleta, mas já voltou ao mercado em busca de trazer nomes ao elenco. E um velho conhecido da torcida pode retornar a São Januário em breve. O atacante Riascos, que hoje defende o Millonarios, da Colômbia, estará livre para voltar ao Rio após o contrato acabar.

O presidente do Vasco, Eurico Miranda, já assumiu gostar do atleta e o clube encaminhou a contratação, enviando uma proposta. A diretoria agora só espera a resposta do jogador. "Me parece que ele quer vir. Se quiser vir dentro das condições, vai vir. Aliás, pessoalmente eu gosto dele", disse o cartola.

Antes mesmo de receber a proposta, o colombiano já havia revelado em suas redes sociais que voltaria ao Vasco. Com passagem no time em 2016, o Riascos foi campeão carioca e artilheiro da equipe. Foram 49 jogos e 17 gols marcados com a camisa do clube. O jogador deixou o clube por conta do Cruzeiro, que era dono dos direitos dele, e exigiu seu retorno.

Se confirmar o negócio, Riascos será o quinto reforço do Vasco, que já contratou os meias Leandro Desábato e Thiago Galhardo, o atacante Rildo e o zagueiro Luiz Gustavo.