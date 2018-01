Carpegiani é apresentado como técnico do Flamengo: "Grande satisfação"

Após a confirmação da saída de Reinaldo Rueda, a diretoria do Flamengo agiu rápido e anunciou a contratação de Paulo Cesar Carpegiani. O novo treinador estava sendo cogitado para assumir a coordenação de futebol do clube, mas virou a primeira opção para assumir o comando da equipe na temporada. Carpegiani revelou que foi sondado para o cargo e que pode virar coordenador no futuro.

"É uma satisfação grande retornar. Sei o que representa o Flamengo na minha época, hoje e sempre. Me sinto muito à vontade para desenvolver um trabalho. Alguns dias atrás fui consultado sobre possibilidade de um planejamento e gostei da ideia. Houve algumas dificuldades que me colocaram aqui. Hoje eu sou treinador do Flamengo. Existe um projeto, mas não está afastada a possibilidade de encontrar a pessoa que pode estar à frente do clube amanhã ou depois. Vou participar e participei ontem das discussões sobre isso", disse Carpegiani.

Carpegiani foi questionado sobre a possibilidade do Flamengo trazer Adriano de volta. No entanto, o treinador desconversou sobre o assunto. "Adriano foi um grande ídolo, teve uma passagem brilhante no Flamengo. Ele é o Imperador. Agora, é uma questão de planejamento, observação, consenso. Não gostaria de alimentar muito essa possibilidade", explicou o novo treinador.

Com Carpegiani, também chegam ao clube o auxiliar e filho, Rodrigo Carpegiani, o preparador de goleiros Rogério Maia e o auxiliar permanente Mauricio Barbieri, da comissão técnica, continuam com o trabalho com os profissionais.