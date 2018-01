COI abre portas para atletas norte-coreanos nos Jogos de 2018

O Comitê Olímpico Internacional (COI) ampliou nesta segunda-feira (8) o prazo de inscrição para os Jogos de Inverno de PyeongChang, na Coreia do Sul, para permitir a eventual participação de atletas norte-coreanos.

Delegações dos dois países se reunirão nesta terça-feira (9), na cidade fronteiriça de Panmunjon, para discutir a questão.

Segundo o porta-voz do COI, Mark Adams, a entidade mantém "as portas abertas" para a presença da Coreia do Norte nas Olimpíadas.

Os Jogos de Inverno de 2018 acontecerão entre 9 e 25 de fevereiro, em PyeongChang, município situado a pouco mais de 100 quilômetros da fronteira norte-coreana. No entanto, atletas de Pyongyang não se inscreveram no evento por causa da disputa entre os dois países, que, oficialmente, ainda estão em guerra.

No entanto, uma rara abertura do líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, deu início a uma reaproximação. Em seu discurso de fim de ano, o ditador desejou "sinceramente" que os Jogos de PyeongChang tenham "resultados positivos".

O pronunciamento fez Seul abrir as portas para uma eventual participação de Pyongyang nas Olimpíadas de Inverno.