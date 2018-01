Rally Dakar começa neste sábado com sete brasileiros na disputa

Começa neste sábado (6) a 40ª edição da competição de Rali mais famosa do mundo, o Rally Dakar, que será realizada no Peru, Bolívia e Argentina até 21 de janeiro.

Disputada desde 2009 na América do Sul, a disputa contará com a presença de sete brasileiros em três categorias. A largada da prova acontecerá em Lima, capital peruana. Logo depois, passará pelo território boliviano e terminará em Córdoba, na Argentina.

No total, os competidores irão percorrer mais de nove mil quilômetros. Entre os brasileiros, na categoria UTV, que sofreu algumas alterações no regulamento e passou a ser chamado de SxS, as duplas Reinaldo Varela/Gustavo Gugelmin e José Sawaya/Marcelo Haseyama vão representar o Brasil na categoria.

Nos quadriciclos, o maranhense Marcelo Medeiros será o único brasileiro que participará da categoria. Já entre os carros, o Brasil será representado pela dupla Jorge Wagenfuhr e Idali Bosse.

Do futebol para o rali

Após ter se demitido do Shanghai SIPG, da China, o ex-treinador do Chelsea e Tottenham André Villas-Boas anunciou que irá participar do Rally Dakar. Na categoria dos carros, o treinador português irá pilotar uma Toyota Hilux na prova. Seu parceiro de prova será Ruben Faria