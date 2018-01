Bonucci garante vitória de Milan; Napoli mantém liderança

Considerada umas das maiores contratações do futebol italiano nesta temporada, o zagueiro Leonardo Bonucci desencantou neste sábado (6) pelo Milan e fez o gol da vitória sobre o Crotone em partida válida pelo Campeonato Italiano.

A partida realizada no Estádio San Siro, em Milão, terminou 1 a 0 para o Rossonero. Com a vitória, o Milan chega a 28 pontos, na décima colocação. Já o Crotone segue na zona de rebaixamento, com 15, no 18º lugar.

Mesmo com dificuldades, o Milan conseguiu marcar aos oito minutos do segundo tempo. Logo depois, o time teve seu segundo gol anulado.

Napoli mantém liderança O Napoli venceu neste sábado (6) o Verona por 2 a 0 e se manteve na liderança do Campeonato Italiano. Os gols foram marcados por Koulibaly e Callejón.

Com o resultado, o time chegou a 51 pontos e não pode ser alcançado pela Juventus, que soma 47. A Velha Senhora ainda joga neste sábado, às 17h45, contra o Cagliari.

Lazio goleia com show de Immobile Com show de Immobile, a Lazio goleou o Spal por 5 a 2, em partida fora de casa, neste sábado (6). O resultado garante a Lazio, a quarta posição, com 41 pontos, ultrapassando a Roma na tabela.