Barcelona anuncia contratação de Coutinho, a segunda mais cara

O Barcelona anunciou neste sábado (6) a contratação do meia brasileiro Phillipe Coutinho, do Liverpool. Os valores ainda estão em sigilo, mas giram em torno de 160 milhões de euros.

A transação é a segunda maior da história do futebol, ficando atrás apenas da contratação do atacante Neymar feita pelo Paris Saint-Germain, em agosto de 2017, no valor de 222 milhões de euros.

O anúncio foi realizado através de um vídeo divulgado nas redes sociais do clube, exibindo uma camisa do Barça com o nome de Coutinho. O contrato de Coutinho com o Barcelona tem duração de cinco temporadas e mais a metade final desta em andamento (2017-2018).

Segundo comunicado divulgado no site oficial do clube, o brasileiro terá multa rescisória de 400 milhões de euros.

Coutinho, 25 anos, era objeto antigo de desejo do Barcelona. O meia já ficou próximo do time espanhol na última janela de transferências, mas o negócio acabou não sendo fechado. Agora, porém, a insistência do atleta e a nova investida financeira mudaram a situação. (