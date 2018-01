Philippe Coutinho é o novo jogador do Barcelona. O time catalão anunciou pelas redes sociais a contratação do meia-atacante brasileiro, após longa negociação com o então time do jogador, o Liverpool.

Coutinho assinou por cinco temporadas e terá uma multa rescisória de € 400 milhões (R$ 1,5 bilhão).

O time catalão não divulgou o número da camisa e a data de apresentação do jogador.