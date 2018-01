PSG estaria mirando a contratação de CR7, diz jornal

O Paris Saint-Germain (PSG) está mirando novamente uma contratação milionária. Desta vez, o clube francês estaria interessado em trazer o craque português Cristiano Ronaldo, informou nesta sexta-feira (5) o jornal "El Confidencial".

Depois de comprar Neymar e Kylian Mbappé, o PSG estaria disposto a pagar cerca de 300 milhões de euros (R$ 1,1 bilhão) pelo astro português. A quantia faria Cristiano Ronaldo superar Neymar e ser o atleta mais caro da história do futebol.

Para ajudar no pagamento da quantia, o clube francês poderia vender alguns de seus atletas, como Javier Pastore, Lucas Moura, Ángel Di Maria, Julian Draxler e Marco Verratti.

Ainda de acordo com o jornal, o atacante Edinson Cavani seria oferecido ao Real Madrid, já que o clube está procurando um possível substituto ao atacante Karim Benzema. No entanto, a prioridade da equipe espanhola seriam Mauro Icardi ou Harry Kane. O dinheiro não é problema para o PSG, no entanto, a investida do clube francês pode ser barrada pelo chamado "fair play financeiro" da Fifa.

Aos 32 anos, Cristiano Ronaldo está no Real Madrid desde 2009, marcando 422 gols em mais de 400 jogos com a camisa do clube espanhol.