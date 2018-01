Nainggolan é barrado na Roma após farra no Réveillon

Após a farra nas comemorações do Ano Novo, o meio-campista belga Radja Nainggolan, ídolo e vice-capitão da Roma, foi barrado pelo técnico Eusebio Di Francesco para o duelo deste sábado (6) contra a Atalanta pela Série A.

Segundo o treinador, o "Ninja" teve uma postura "inaceitável", que "não será tolerada por ninguém". "Quem errar pagará do mesmo modo. Essa é a linha, porque a partida não se prepara hoje, mas com aquilo que se faz durante a semana, inclusive fora de campo", disse.

No Réveillon, o meia postou no Instagram um vídeo em que aparecia bêbado, fumando, ofendendo jornalistas e assustando uma menina com fogos de artifício. Por conta disso, ele também será multado pela Roma.