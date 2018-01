Nainggolan será multado por 'excessos' no Ano Novo

O meio-campista belga Radja Nainggolan, um dos principais jogadores da Roma, será multado pelo clube giallorosso por causa de seus exageros na comemoração do Ano Novo.

Segundo o jornal "La Gazzetta dello Sport", o procurador do "ninja", Alessandro Beltrami, se reuniu com a diretoria na última quarta-feira (3) para discutir a punição, que pode chegar ao máximo previsto no regulamento interno: 25% do salário bruto.

A cifra exata ainda não foi definida, mas o diário diz que "há quem fale" em 100 mil euros (cerca de R$ 390 mil, segundo a cotação atual), embora a Roma mantenha a discrição.

No Réveillon, Nainggolan postou no Instagram um vídeo em que aparecia bêbado, fumando, ofendendo jornalistas e disparando fogos de artifício ao lado de uma criança assustada. O belga apagou a gravação e pediu desculpas pelos excessos. "Não tinha a intenção de ser um exemplo negativo", disse.

Com a aposentadoria de Francesco Totti, Nainggolan foi alçado ao posto de vice-capitão da Roma, atrás de Daniele De Rossi, e é idolatrado pela torcida giallorossa.