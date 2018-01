City é o clube com maior potencial financeiro no mundo

Um estudo divulgado pela consultoria Soccerex nesta quinta-feira (4) revela que o Manchester City, da Inglaterra, é o clube de futebol com "maior capacidade financeira" em todo o mundo.

O time de Pep Guardiola somou 4.883 pontos no ranking Football Finance Index (FII), que leva em conta valor de mercado do elenco, ativos fixos, dinheiro em caixa, potencial de investimentos do proprietário e dívida líquida.

Com um plantel avaliado em 637 milhões de euros, 534 milhões em bens e 75 milhões em sua tesouraria, além de um potencial de investimento de 788 milhões e uma dívida de apenas 15 milhões, o City superou o Arsenal (4.559 pontos), da Inglaterra, e o Paris Saint-Germain (4.128), da França.

Em seguida, aparecem Guangzhou Evergrande (3.423), da China, Tottenham (2.591), da Inglaterra, e Real Madrid (2.579), da Espanha. O time italiano mais bem colocado na lista é a Juventus, em oitavo lugar, com 2.260 pontos, atrás do Manchester United, com 2.314.

Pesa contra a Velha Senhora a dívida de 209 milhões de euros.