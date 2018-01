Palmeiras apresenta Lucas Lima como maior reforço do ano nesta quarta

O Palmeiras irá apresentar nesta quarta-feira sua maior contratação para a temporada 2018. Ironicamente, porém, é grande o número de palmeirenses que torcem o nariz para Lucas Lima, contratado após deixar o Santos.

A chegada de Lucas Lima ao Palmeiras divide a opinião de torcedores. Em sua boa fase no Peixe, o atleta se acostumou a provocar o Verdão por meio de sua conta oficial no Twitter, o que frequentemente irritava a torcida alviverde. Dudu e Gabriel Jesus chegaram a responder o meia em entrevistas, e o diretor de futebol Alexandre Mattos se referiu ao jogador como "babaca".

Após a conquista do Campeonato Brasileiro de 2016, durante a tradicional comemoração na Avenida Paulista, dirigente aproveitou a oportunidade para zoar o meia. No vídeo, ele puxa o jovem volante Matheus Sales e pergunta quantos títulos o garoto possui, comparando com Lucas Lima. O palmeirense (emprestado ao América-MG) já foi campeão da Copa do Brasil e do Brasileirão, enquanto o ex-santista tem dois Campeonatos Paulistas.

Além disso, Lucas Lima tem tatuado em uma das panturrilhas uma imagem da disputa por pênaltis contra o Palmeiras na final do Campeonato Paulista de 2015. A decisão terminou com título santista.

Meia é a maior aposta do Verdão para a temporada 2018

Um dos líderes do elenco, o volante Felipe Melo, concedeu entrevista coletiva na última temporada e já abordou a chegada do ex-santista. Na ocasião, o Pitbull abriu as portas para o ex-santista, mas avisou que o meia será cobrado dentro do elenco para ter uma postura profissional.

Com a contratação de Lucas Lima, a equipe de Roger Machado terá os dois atletas com mais assistências no país nos últimos três anos: o ex-santista e Dudu. Desde 2014, o meia disputou 201 partidas e deu 52 assistências para gol. Os números o colocam como o primeiro no quesito no futebol brasileiro. Já Dudu, o segundo no ranking, deu 44 passes que resultaram em bolas na rede em 209 partidas.

Além disso, Lucas Lima também esteve entre os principais atletas em assistências para finalização nos últimos anos. Em 2014, foi o quinto no quesito, no ano seguinte, o líder, em 2016, foi o nono e voltou a ser o primeiro neste ano.

Em 2016, Moisés atuou como meia armador do Verdão. Para a próxima temporada, o camisa 10 já afirmou que não escolhe posição e pode atuar em qualquer função do meio-campo palestrino, mas a tendência é que o jogador atue recuado como segundo volante, função que exerceu muito bem na campanha do título brasileiro de 2016.

Além de Lucas Lima, o goleiro Weverton (Atlético-PR), o zagueiro Emerson Santos (Botafogo), o lateral esquerdo Diogo Barbosa (Cruzeiro) e o lateral direito Marcos Rocha já foram contratados.