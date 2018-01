Juventus vence dérbi contra Torino e avança na Copa da Itália

Na última partida das quartas de final da Copa da Itália, a Juventus venceu o dérbi contra o Torino por 2 a 0 e avançou para a próxima fase.

Mesmo com um time misto, a Velha Senhora não teve dificuldades para superar o rival municipal, com gols do brasileiro Douglas Costa, em um belo chute de esquerda aos 15 do primeiro tempo, e do croata Mario Mandzukic, aos 22 do segundo.

O clássico ainda teve um momento de tensão, quando o juiz expulsou o técnico do Torino, Sinisa Mihajlovic, que queria a anulação do tento de Mandzukic por falta no início da jogada.

Nas semifinais, a Juventus enfrentará a surpresa Atalanta, que eliminou o Napoli, líder da Série A. Já o outro finalista sairá do confronto entre Milan e Lazio. Os jogos ocorrerão no fim de janeiro e no fim de fevereiro.