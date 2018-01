Vasco estreia na Copinha com vitória sobre o Juventus

O Vasco começou bem a Copa São Paulo de Futebol Júnior ao vencer por 2 a 0 o Juventus-SP, nesta terça-feira, em Diadema. Com gols de Hugo Borges e Léo, os cruzmaltinos chegaram a três pontos e assumem a liderança do grupo 26. Os paulistas terminam a rodada inicial na lanterna do grupo, que contou com o empate entre Água Santa e Espírito Santo.

Na próxima rodada, o Vasco encara o Espírito Santo, na sexta-feira. No mesmo dia, o Juventus terá pela frente o Água Santa.

O jogo

O Juventus começou a partida surpreendendo, pois foi em busca do ataque e teve a primeira boa chance com o zagueiro Guilherme acertou a trave, com uma finalização de calcanhar. O lance acordou o Vasco, que responderem seguida, em chute perigoso de Robinho.

Aos poucos, os cruzmaltinos passaram a dominar o confronto e chegaram novamente aos 21 minutos. Após cruzamento, Marrone cabeceou com força, mas viu o goleiro Micael fazer grande defesa para impedir a abertura de placar. Só que o Juventus aproveitou um contra-ataque para responder. Kevin Gomes recebeu na área, só que finalizou pela linha de fundo.

Os paulistas cresceram na partida e quase marcaram com Nicholas. O meia recebeu passe na área, mas chutou mal, em cima do goleiro carioca. Só que o Vasco aproveitou o espaço dado pelo Juventus para abrir o placar aos 39 minutos. Robinho fez boa jogada individual e lançou Hugo Borges. O atacante tocou para a rede na saída de Micael. Assim, os cruzmaltinos foram para o intervalo a frente n marcador em Diadema.

No segundo tempo, o Vasco conseguiu impedir as investidas do Juventus nos primeiros minutos e passou a controlar o jogo. Com tranqüilidade, os cariocas quase ampliaram a vantagem aos 24 minutos, com Robinho, só que o atacante finalizou para fora após cruzamento rasteiro.

Com o passar do tempo, o jogo caiu de rendimento, pois jogadores de ambos os lados passaram a sofrer com as cãibras.

Na parte final, o Juventus esboçou uma pressão em busca do empate, mas sofreu para criar boas jogadas. Com espaço, o Vasco aproveitou para contra-atacar e sacramentar a vitórias aos 42 minutos. Marrone foi lançado pela esquerda, chegou na linha de fundo e tocou para Léo apenas tocar pra a rede e dar números finais em Diadema.