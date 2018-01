City confirma lesão de Gabriel Jesus; mas não fixa retorno

O Manchester City confirmou na noite desta segunda-feira a lesão no joelho esquerdo do atacante Gabriel Jesus. No entanto, a assessoria do clube inglês evitou fixar uma data de retorno do brasileiro aos campos - o técnico do clube, Pep Guardiola, chegou a afirmar que o jogador ficaria cerca de dois meses afastado.

"Gabriel Jesus sofreu uma lesão no ligamento colateral médio do joelho da perna esquerda e será submetido a novos exames nos próximos dias para estabelecer quanto tempo ficará afastado", informou o clube, por meio de nota oficial. "Desejamos a Gabriel uma recuperação rápida e manteremos atualizado o progresso do jogador através dos canais oficiais do clube."

Em seu Instagram, atacante agradeceu o apoio dos torcedores

Em publicação no Instagram, o atacante agradeceu as mensagens de apoio dos torcedores, e comemorou o fato de não ter sofrido uma ruptura no ligamento.

"Hoje fiz um exame no joelho esquerdo que diagnosticou uma pequena lesão no ligamento colateral medial! Graças a Deus não é uma lesão muito séria e não preciso passar por nenhum procedimento cirúrgico. Volto o mais rápido possivel! Obrigado por todas as mensagens de apoio e pensamento positivo! Feliz ano novo! 2018 promete!!!", publicou o craque.

Gabriel Jesus se lesionou sozinho no início do empate sem gols contra o Crystal Palace, no último domingo, fora de casa. Sozinho, o camisa 33 machucou o joelho e deixou o campo pouco depois e foi chorando ao vestiário. Desde que chegou ao clube inglês, em janeiro do ano passado, o ex-palmeirense sofre com uma série de lesões.

O Manchester City volta a campo nesta terça-feira, quando recebe o Watford, às 18h (de Brasília) no Etihad Stadium, em Manchester. A equipe comandada por Pep Guardiola lidera o Campeonato Inglês com 59 pontos ganhos, 14 a mais do que o segundo colocado, Chelsea.

*Com Portal Terra