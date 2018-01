Neymar é eleito pela terceira vez o melhor brasileiro no futebol europeu

Neymar saiu do Barcelona antes do início da atual temporada justamente para ganhar ainda mais protagonismo no mundo do futebol. Agora atuando como o principal nome do Paris Saint-Germain, o craque parece ter acertado na escolha de seu futuro. Depois de ficar entre os três melhores do mundo na premiação da Fifa, o camisa 10 foi eleito novamente o melhor jogador brasileiro na Europa.

A premiação, batizada de Samba de Ouro, teve Neymar como vencedor pelo terceiro ano consecutivo. O atacante recebeu 27,71% dos votos de jornalistas, internautas e ex-jogadores que defenderam a Seleção Brasileira.

Quem aparece logo atrás da principal estrela do futebol nacional é Philippe Coutinho. Em ótima fase no Liverpool e alvo principal do Barcelona nesta janela de transferências, o meio-campista ficou com 16,64% dos votos, seguido por Marcelo, do Real Madrid, Paulinho, do Barça, e Casemiro, do Real Madrid.

Confira o resultado do Samba de Ouro 2017:

1 - Neymar - 27,71%

2 - Philippe Coutinho - 16,64%

3 - Marcelo - 14,43%

4 - Paulinho - 13,64%

5 - Casemiro - 7,19%