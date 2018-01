Nainggolan pede desculpas após festa 'exagerada' no Ano Novo

O meia da Roma Radja Nainggolan pediu desculpas nesta segunda-feira (1) após gravar um vídeo no Instagram em que está visivelmente bêbado, fumando e xingando jornalistas italianos com palavrões.

"Fiquei triste com tudo que aconteceu essa noite. Vocês sabem, eu gosto de estar bem com meus amigos e amo festejar o Réveillon... mas, na noite passada fui além. Eu a via como uma noite especial, onde se pode exagerar um pouco, mas não tinha a intenção de ser um exemplo negativo. Por isso, peço desculpas pelas minhas palavras e o meu comportamento. Sempre Força, Roma", postou o atleta.

O vídeo foi deletado, mas usuários jogaram as imagens no YouTube. Já o clube da capital italiana informou que tratará o caso de maneira interna.