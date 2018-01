Guardiola sugere mudança para proteger atletas de faltas duras

Após o empate contra o Crystal Palace , o Manchester City voltou para casa com dois jogadores lesionados. Gabriel Jesus, em lance sozinho, deu azar e caiu de mau jeito machucando o joelho esquerdo. Já De Bruyne, quase no final da partida, recebeu entrada muito forte de Puncheon em contra-ataque e saiu de maca do campo, o que motivou o técnico Pep Guardiola a pedir uma postura diferente da confederação local em casos mais duros em campo.

"O contato aqui é mais permitido do que em outros países, e tudo bem, mas precisa de limites. Nós tivemos sorte contra o Tottenham e contra o Newcastle e hoje (domingo) nós vimos o que aconteceu.", disse o espanhol.

"Eles não precisam mudar o jeito que jogam aqui - é por isso que é tão legal, jogar de diferentes maneiras em diferentes países. Mas existe uma linha e quando você ultrapassa pode ser perigoso. O árbitro tem que seguir as regras, mas também proteger os jogadores", completou Guardiola.

Apesar da entrada perigosa em De Bruyne, o belga não levou a pior e pode retornar ao time em breve. Ainda assim, sendo um dos principais jogadores do líder do campeonato, o risco de perdê-lo junto com Jesus seria um grande problema para Guardiola.