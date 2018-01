Gafe de patrocinadora pode complicar venda de Coutinho

A transferência quase certa do brasileiro Philippe Coutinho do Liverpool para o Barcelona pode atrasar - ou, no mínimo, custar ainda mais dinheiro - para o time catalão após a patrocinadora do time, Nike, "antecipar" o anúncio da venda.

A gafe ocorreu nas redes sociais da marca neste dia 31 de dezembro e mostrava a camiseta que o meia usaria no Camp Nou. A publicação foi rapidamente apagada, mas causou fúria no vestiário do Liverpool, segundo a mídia britânica.

"Philippe Coutinho está pronto para brilhar no Camp Nou. Compre a camisa da temporada 2017/2018 do Barcelona com seu nome. Mas, vá rápido: a personalização gratuita está disponível só até 6 de janeiro", dizia a publicação.

O técnico Jurgen Klopp, que gostaria de contar com Coutinho até o fim da temporada, seria um dos mais irritados com a publicação.

Ainda de acordo com a mídia esportiva inglesa, o Liverpool teria já uma proposta para aumentar o preço da transferência, que já teria sido fechado entre as partes. O valor estaria na casa dos 150 milhões de euros.