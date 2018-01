"Espero que Gabigol aproveite a próxima oportunidade", afirma Jonas

Um dos melhores atacantes do futebol europeu em 2017, o brasileiro Jonas falou sobre a carreira de Gabigol, pouco utilizado pelo Benfica e que deve atuar em outro clube neste ano. Para o centroavante dos Encarnados, o jovem atleta tem muito potencial, porém precisa aproveitar melhor as oportunidades que aparecem para que ele possa mostrar seu futebol.

"Ele tem qualidade. É um jogador jovem. Que a partir de agora ele possa fazer com que essa qualidade apareça. Ele tem potencial e precisa de tempo. Tem 21 anos, já jogou em dois grandes europeus, como Inter e Benfica. Espero que não deixe passar mais oportunidades para mostrar toda a qualidade. É um jogador com muita qualidade", destacou Jonas ao falar sobre o ex-atacante do Santos em entrevista ao site português A BOLA .

Desde que chegou ao Benfica. Gabigol não conseguiu apresentar um bom futebol para se firmar como titular dos atuais tetracampeões portugueses. Além de ter anotado apenas um gol pelo time, o jogador também teve problemas extracampos por não cumprir as regras do clube quanto ao divertimento noturno antes das partidas, algo que irritou bastante a diretoria dos Encarnados.

Artilheiro no ano, Jonas também comentou sobre as possibilidades de defender o Brasil no próximo mundial. "É difícil, só mesmo com um milagre para eu ser um dos convocados por Tite para a Copa do Mundo. Mas confesso que o período em que fui à seleção foi graças ao Benfica e vou estar sempre grato por isso. Sinto-me realizado. É difícil estar no Mundial, vou torcer por fora", ressaltou o atleta.

Mesmo com poucas chances de ser lembrado pelo atual treinador da Seleção Brasileira, Jonas teve mais um excelente ano pelo Benfica. Em 2017, o atacante chegou à marca de 100 gols com a camisa do clube português e foi homenageado pela diretoria do clube pelo feito.