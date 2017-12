Sport oficializa repatriação de Marlone por empréstimo até 2018

último dia de 2017 foi de novidades para o torcedor de Sport. Na tarde deste domingo, o clube pernambucano divulgou através de suas redes sociais a confirmação da contratação do meia Marlone, que defendeu o Atlético-MG na última temporada.

Com boa passagem pelo Leão do Recife em 2015, quando foi emprestado pelo Fluminense, Marlone selou o retorno, que já havia sido acertado durante a última semana. Novamente, ele volta a defender o Sport por empréstimo até o final de 2018, já que tem os direitos federativos ligados ao Corinthians.

"O Sport me marcou muito. Um clube pelo qual tenho um carinho enorme. Um clube onde tive um momento feliz na minha carreira. Sempre o levei no meu coração. Sou grato ao Sport pela porta que abriu para mim naquele momento (em 2015). Volto feliz e motivado", declarou o meio-campista ao site oficial do clube.

Surgindo como destaque no cenário nacional justamente em terras pernambucanas, o meia tenta recuperar a melhor fase após passar sem muito brilho pelo Timão, em 2016, e pelo Galo neste ano. Em 2015, ele atuou em 35 partidas com a camisa rubro-negra e anotou três gols. Um deles foi marcado contra o Palmeiras, em plena capital paulista, e ficou entre os três gols mais bonitos da temporada (confira abaixo).

O novo reforço do Leão deixou um recado pra torcida rubro-negra.

Nas primeiras palavras depois de voltar ao Leão, Marlone fez questão de exaltar a identificação com Recife. O meio-campista também explicou que escolheu voltar por se sentir acolhido com o carinho da torcida, que não mudou nem quando ele foi jogar como visitante.

"Minha filha (Antonella) nasceu aqui. Sempre terei a cidade no meu coração", destacou.

"Quero muito reencontrar os torcedores. Nas duas vezes que estive aí para atuar contra o Sport, fiquei arrepiado com o carinho que recebi deles. Quero honrar mais uma vez o manto rubro-negro dentro de campo", acrescentou.

De volta, o jogador trabalhará novamente com um membro da família Baptista. Após ser treinado por Eduardo, o filho, em 2015, ele será comandado por Nelsinho, o pai, na próxima temporada.