Dybala salva, Juventus vence e fecha 2017 na cola do Napoli

A Juventus tinha tudo para encerrar o primeiro turno do Campeonato Italiano na cola do líder Napoli e assim o fez. No estádio Marc'Antonio Bentegodi, o desespero do Verona para fugir do rebaixamento não prevaleceu frente a busca da Juve por mais um título e o confronto acabou com a vitória dos visitantes por 3 a 1.

Assim, a Juventus encerra a 19ª rodada com 47 pontos, apenas um atrás do Napoli. Internazionale, com 41, e Roma, com 39 pontos, completam o G4. Já o Verona estacionou nos 13 pontos e segue na 19ª posição, a dois pontos do Spal, primeiro time fora da zona de rebaixamento.

Quem acompanhou o duelo em Verona percebeu que desde o início, apesar os mandantes esbanjarem coragem e ímpeto, a Juventus era tecnicamente muito superior. E sem grandes dificuldades abriu o placar logo aos seis minutos de jogo com Blaise Matuidi aproveitando rebote dentro da área.

O tempo passava e, apesar da vantagem, a Juventus não se dava por satisfeita. Tivesse Gonzalo Higuain com a pontaria mais afiada o placar poderia ter ficado mais elástico antes do intervalo. Ao Verona restou 'agradecer'.

O castigo dos alvinegros veio na etapa final, mais precisamente aos 14 minutos. Em um dos poucos ataques mais incisivos do Verona, Martin Caceres resolveu arriscar de longe e acabou acertando um petardo indefensável. Um golaço de empate muito comemorado pela torcida local.

O problema é que o gol também serviu para acordar novamente a Juventus e seu forte ataque. Menos de 20 minutos depois de sofrer o empate, a Velha Senhora retomou a dianteira e sacramentou sua vitória com dois gols de Paulo Dybala.

Fim de semana que vem a temporada segue já no ano de 2018 e o Campeonato Italiano parece que será mesmo decidido apenas nas últimas rodadas, com Napoli e Juventus, rivais e Norte a Sul da Itália, duelando ponto a ponto.

Confira os resultados da 19ª rodada do Campeonato Italiano:

Sexta-feira

Crotone 0 x 1 Napoli

Sábado

Fiorentina 1 x 1 Milan

Atalanta 1 x 2 Cagliari

Benevento 1 x 0 Chievo

Bologna 1 x 2 Udinese

Sampdoria 2 x 0 Spal

Torino 0 x 0 Genoa

Roma 1 x 1 Sassuolo

Inter 0 x 0 Lazio

Hellas Verona 1 x 3 Juventus