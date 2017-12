Chuva provoca aglomeração festiva antes da São Silvestre

A chuva não tirou a animação dos milhares de participantes da 93ª edição da Corrida Internacional de São Silvestre. Assim que o tempo fechou neste último dia de 2017, cerca de uma hora antes da largada (prevista para as 9 horas), boa parte dos atletas amadores de afugentou no vão livre do Museu de Arte de São Paulo (Masp) e começou a fazer festa.

Os mais empolgados eram aqueles que tradicionalmente competem fantasiados. Entre eles, havia muitos trajados de Homem-Aranha, alguns de cangaceiro e uma parcela com temática Star Wars, entre outros. Todos foram bastante requisitados para fotografias e entrevistas em seu dia de fama.

Pequenos grupos também aproveitaram a chuva e a aglomeração para soltar a voz. As músicas "Vou festejar", de Beth Carvalho, e "Não quero dinheiro", de Tim Maia, contagiaram o público que estava ali.

Equipes do interior de São Paulo tentaram até puxar o movimento de "ola", tradicional nos estádios de futebol, mas não conseguiram reger toda a multidão.

Não foi apenas o Masp, contudo, que abrigou os corredores da São Silvestre. Quem estava mais longe do vão livre precisou recorrer às saídas das estações de metrô, pontos de ônibus e espaços sob marquises de edifícios da Avenida Paulista para não se molhar antes da largada.