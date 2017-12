Sport confirma proposta do SP por Diego Souza: "não agradou"

O São Paulo já se acertou com Diego Souza. Agora, precisa se entender com o Sport Recife. A tarefa, no entanto, pelo jeito não será nada fácil. Nessa sexta-feira, o presidente do clube pernambucano, Arnaldo Barros, falou a rádios e teve os principais trechos de sua entrevista publicada no site oficial do clube. E o mandatário foi muito claro quando abordado sobre a negociação do Tricolor Paulista pelo meia.

"Diego tem contrato até dezembro de 2018. Leio e escuto dizendo que a situação do Diego está indefinida. Não está. Ele tem contrato com o Sport até o fim do ano que vem", disse, esfriando os mais otimistas de que o acordo poderia ser selado ainda antes da virada do ano.

"Nenhum atleta do Sport é inegociável. No momento, o que existe é o interesse do São Paulo, como está sendo divulgado. Chegou até a nós uma proposta pelo empresário dele, mas que não nos agradou. Diego é um atleta que terminou entre os maiores artilheiros do país, que deve ir à Copa do mundo, que seria titular na maioria dos times do Brasil. Dizem que o Sport está sem dinheiro ou queimando ativos. Até agora não alienamos nenhum atleta. Não vendemos nenhum atleta", completou.

Aos 32 anos, Diego Souza foi convocado por Tite para defender a Seleção Brasileira em amistosos e em alguns jogos pelas Eliminatórias Sul-Americanas durante 2017. Os dirigentes do Tricolor Paulista convenceram o atleta de que sua chance de ir à Copa do Mundo será maior se conseguir se destacar pelo São Paulo no primeiro semestre.

O grande entrave é que o Sport sabe da valorização do seu atleta e não parece disposto a aceitar jogadores, por exemplo, como compensações financeiras pela transferência. No entanto, como o rubro-negro ainda deve parte do pagamento pela compra do atacante Rogério, o São Paulo tenta usar um abatimento de parte dessa dívida para diminuir o valor pedido por Diego Souza.