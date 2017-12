Fora do Fla? Após Chile, Rueda entra na mira do Equador

A permanência do técnico Reinaldo Rueda no Flamengo para a próxima temporada se tornou uma incógnita após o interesse da seleção chilena no treinador colombiano Nesta sexta-feira, a rádio Caracol , da Colômbia, anunciou que o comandante rubro-negra entrou na mira do Equador.

O clima de incerteza na Gávea aumentou após auxiliar de Rueda, Bernardo Redín, afirmar que o técnico colombiano só vai avaliar seu futuro após a virada de ano.

"A partir de janeiro pensaremos nisso. Nos reuniremos com o professor Reinaldo e veremos. Ele tomará a melhor decisão de onde devemos ir neste momento. Vamos segui-lo, apoiá-lo e aconselha-lo para tomar uma decisão", disse.

A saída de Reinaldo Rueda é dada como certa pela imprensa chilena e colombiana. No entanto, a diretoria do Flamengo mantém a confiança na permanência do treinador para a próxima temporada.

Rueda está na Colômbia, onde se recupera de uma cirurgia de hérnia de disco. O contrato do treinador com o Flamengo vai até o fim de 2018, mas os chilenos estariam dispostos a pagar a multa rescisória, que é de R$ 1,3 milhões após a virada de ano.