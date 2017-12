Fernandinho não se acerta com Grêmio e deve jogar na China

O destino do atacante Fernandinho deve ser o futebol chinês em 2018. O jogador e a direção gremista não entraram em um acordo com a renovação de contrato. Com isso, o atleta negocia com Chongqing Lifan, da China.

Aos 32 anos, Fernandinho gostaria de receber um aumento salarial, mas o Grêmio busca reduzir custos na folha dos jogadores. Durante as conversas com o clube tricolor, o Lifan, clube da Primeira Divisão do Campeonato Chinês, fez uma proposta para o atacante. As negociações entre o atleta e os chineses está avançada e deve ser concluída em breve. No final do Campeonato Brasileiro, o Corinthians chegou a sondar a contratação de Fernandinho.

O atacante foi peça importante do técnico Renato Gaúcho em 2017. Após a venda de Pedro Rocha, o jogador assumiu a posição na extrema esquerda de ataque do Grêmio. Na final Libertadores, Fernandinho marcou um dos gols que deu o tricampeonato ao clube tricolor.

Fernandinho chegou ao Grêmio em 2014 com um contrato de quatro anos, mas demorou para apresentar um bom rendimento. O jogador foi emprestado ao Hellas Verona, da Itália, e ao Flamengo. Em 2017, o atacante viveu a melhor temporada no time gaúcho, atuando em 58 jogos e marcando 12 gols.