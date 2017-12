Em jogo emocionante, Flamengo vence Vasco no NBB

Vasco e Flamengo fizeram na tarde deste sábado o último jogo do Novo Basquete Brasil (NBB) de 2017. Jogando no ginásio Arena Carioca 1, as duas equipes fizeram uma partida emocionante e os torcedores não tiveram do que reclamar do clássico carioca. Com muitas reviravoltas e um ótimo número de bolas de três, a vitória ficou com o Flamengo, placar de 89 a 81.

Em posição pior na tabela, o Vasco entrou com um ritmo bastante forte na partida. Tanto que não demorou muito para que o Cruzmaltino abrisse uma vantagem interessante de 15 a 8. Seguindo com uma atuação segura, principalmente na defesa, o Gigante da Colina encerrou o primeiro quarto com uma gorda vantagem de 11 pontos.

No segundo quarto porém, o Flamengo voltou totalmente diferente dos primeiros 10 minutos. Comandado pelo armador Marcelinho, autor de três bolas de três logo nos primeiros minutos do período, o Rubro-Negro não deu chances para o adversário e demorou apenas seis minutos para tirar toda a vantagem do Vasco. Nos minutos finais, o Cruzmaltino conseguiu reagir a forte pressão do rival e conseguiu levar uma vantagem de dois pontos para o intervalo.

No fim dos dois quartos iniciais, o destaque era Marcelinho, cestinha da partida no momento com 12 pontos. No entanto, a equipe do Vasco era mais coletiva, já que três jogadores tinham números positivos no ataque: Nezinho com oito pontos e Gui Deodato e Lucas Mariano com sete pontos cada.

Se no começo do terceiro quarto a vantagem era de dois pontos para o Vasco, a situação mudou em poucos minutos. Quase que com um aproveitamento perfeito, o Flamengo não só virou o placar como marcou 13 pontos, enquanto que o Vasco apenas quatro no início do segundo tempo. Depois do baque, os vascaínos conseguiram voltar ao bom desempenho do primeiro quarto mas não foi o suficiente para tirar a vantagem construída pelos flamenguistas.

Com uma pequena vantagem no último quarto, o Flamengo começou mostrando porque era o melhor jogador da partida e anotou mais uma cesta de três, chegando aos 21 pontos. Os pentacampeões do NBB continuaram sendo mais precisos e abriram uma vantagem de nove pontos. No entanto, Nezinho também estava em um dia inspirado e com duas cestas seguidas de três diminuiu a vantagem para três e recolocou o Vasco na partida. Depois de muito esforço das duas equipes, a vitória ficou com o Flamengo . Agora, as duas equipes já começam a pensar em 2018, para conseguirem a classificação para a pós-temporada do Novo Basquete Brasil.